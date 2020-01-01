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Днем: с 9:00 до 19:00
Время доставки Сова
Ночью: с 19:00 до 23:00
Мы не продаем дешевое, мы продаем дешево
РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Вы получаете качественные товары по привлекательной цене, быстро и в любое удобное время. На одной площадке мы собрали более 5000 товаров от талантливых и добросовестных производителей.


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Доставка всегда бесплатная, вне зависимости от суммы заказа и вашего местонахождения. Почтовые расходы мы также берем на себя.


БЕРЕЖЛИВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
БЕРЕЖЛИВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

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НЕТ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КУРСА ВАЛЮТ
НЕТ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КУРСА ВАЛЮТ

Мы закупаем продукцию только у отечественных производителей, поэтому цена на нее не меняется от колебаний курса валют. Вы всегда знаете, сколько потратите.


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Поддерживая отечественного производителя, мы повышаем качество жизни в России и развиваем экономику страны. На сайте КупецМолл представлены проверенные, полезные и по-настоящему качественные товары, созданные с душой и большой любовью к людям. У нас нет никаких секретов – вы всегда будете знать о происхождении того, что приобретаете у Купца.

Отдельное внимание мы уделяем экологичности. Большая часть товаров подлежит повторной переработке, а их упаковки – биоразлагаемые. Открытость, осознанность и честность – вот наши главные ценности.

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